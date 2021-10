Peugeot Sport a 40 ans. Né en octobre 1981, Peugeot Talbot Sport, devenu depuis Peugeot Sport, s'est engagé avec passion et succès sur tous les circuits et toutes les routes du monde, dans les plus grands championnats et sur les épreuves les plus emblématiques.

Créé par Jean Todt, Peugeot Talbot Sport devenu Peugeot Sport a produit des voitures mythiques, comme les fantastiques Peugeot 205 T16, 405 T16, 206 WRC, 306 Maxi, 905, ou plus récemment les Peugeot 908, 208 T16 Pikes Peak, 2008 DKR, 3008 DKR, 208 WRX, avant l'actuelle Peugeot 9X8.

Quand on jette un regard rétrospectif sur ces 40 années, reviennent à la mémoire des images spectaculaires des différents titres en championnat du monde des rallyes (5 titres constructeur et 4 titres pilote avec Timo Salonen, Juha Kankkunen et Marcus Grönholm à deux reprises) ou plus récemment en championnat du monde de rallycross, des succès sur les pistes du Dakar (7 victoires!) à différentes époques, des victoires aux 24 Heures du Mans ou à la célèbre course de côte de Pikes Peak comme sur les circuits, ou des podiums en F1 en tant que motoriste.

La liste est loin d'être exhaustive... Peugeot Sport ce sont aussi des personnalités hors du commun qu'il est impossible de toutes citer ici. Parmi les plus connues, on mentionnera Jean Todt, bien sûr, qui a débuté chez Peugeot en tant que navigateur en rallye à l'époque des 504 et 504 Coupé, mais aussi Corrado Provera ou Jean-Pierre Nicolas, pilote éclectique qui savait tout faire avec une voiture de rallye. Aujourd'hui, l'électrification incarnée par le programme Hypercar avec la Peugeot 9X8 en FIA WEC et aux 24 Heures du Mans symbolise les enjeux de la mobilité future pour le lion de Sochaux.

Créé par Jean Todt, Peugeot Talbot Sport devenu Peugeot Sport a produit des voitures mythiques, comme les fantastiques Peugeot 205 T16, 405 T16, 206 WRC, 306 Maxi, 905, ou plus récemment les Peugeot 908, 208 T16 Pikes Peak, 2008 DKR, 3008 DKR, 208 WRX, avant l'actuelle Peugeot 9X8. Quand on jette un regard rétrospectif sur ces 40 années, reviennent à la mémoire des images spectaculaires des différents titres en championnat du monde des rallyes (5 titres constructeur et 4 titres pilote avec Timo Salonen, Juha Kankkunen et Marcus Grönholm à deux reprises) ou plus récemment en championnat du monde de rallycross, des succès sur les pistes du Dakar (7 victoires!) à différentes époques, des victoires aux 24 Heures du Mans ou à la célèbre course de côte de Pikes Peak comme sur les circuits, ou des podiums en F1 en tant que motoriste. La liste est loin d'être exhaustive... Peugeot Sport ce sont aussi des personnalités hors du commun qu'il est impossible de toutes citer ici. Parmi les plus connues, on mentionnera Jean Todt, bien sûr, qui a débuté chez Peugeot en tant que navigateur en rallye à l'époque des 504 et 504 Coupé, mais aussi Corrado Provera ou Jean-Pierre Nicolas, pilote éclectique qui savait tout faire avec une voiture de rallye. Aujourd'hui, l'électrification incarnée par le programme Hypercar avec la Peugeot 9X8 en FIA WEC et aux 24 Heures du Mans symbolise les enjeux de la mobilité future pour le lion de Sochaux.