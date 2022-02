Si vous fréquentez régulièrement le territoire français, attention : le parc des véhicules de gendarmerie évolue en passant à des SUV hybrides rechargeables de Peugeot.

En complément des flottes 5008 qui équipent déjà les forces de Police et de la Gendarmerie depuis l'année dernière, le Ministère de l'Intérieur Français a pris livraison des 395 premiers exemplaires de 3008 Hybrid rechargeable, aux couleurs de la Gendarmerie Nationale (le fameux bleu Célébes). La motorisation hybride rechargeable essence équipe donc désormais les véhicules d'intervention, en complément d'un déploiement massif de versions banalisées depuis 2020.

Une nouvelle très bonne publicité pour la marque au Lion, preuve que la 3008 Hybrid rechargeables répond au très strict cahier des charges d'une organisation très exigeante en matière de fiabilité et de prestations, ainsi que de la bonne tenue en valeur résiduelle. Cette commande s'inscrit aussi dans la démarche d'électrification du parc et le souci de l'équiper de véhicules fabriqués en France, et présentant le meilleur niveau de prestations. Les véhicules d'intervention rapides sont, depuis peu, des Alpine A110.

100% Made in France

Avec une puissance cumulée de 225 ch, un couple de 360 Nm, la 3008 Hybrid assurera une grande rapidité d'action. En mode électrique, le SUV jouit aussi d'une capacité d'approche très discrète, un atout lors des patrouilles dans les zones sensibles. Les véhicules sont fabriqués à l'usine Stellantis de Sochaux, et transformés par l'EGP d'Hordain, dans le nord, carrossier référencé pour l'ensemble des véhicules du Groupe nécessitant une préparation spéciale.

En complément des flottes 5008 qui équipent déjà les forces de Police et de la Gendarmerie depuis l'année dernière, le Ministère de l'Intérieur Français a pris livraison des 395 premiers exemplaires de 3008 Hybrid rechargeable, aux couleurs de la Gendarmerie Nationale (le fameux bleu Célébes). La motorisation hybride rechargeable essence équipe donc désormais les véhicules d'intervention, en complément d'un déploiement massif de versions banalisées depuis 2020.Une nouvelle très bonne publicité pour la marque au Lion, preuve que la 3008 Hybrid rechargeables répond au très strict cahier des charges d'une organisation très exigeante en matière de fiabilité et de prestations, ainsi que de la bonne tenue en valeur résiduelle. Cette commande s'inscrit aussi dans la démarche d'électrification du parc et le souci de l'équiper de véhicules fabriqués en France, et présentant le meilleur niveau de prestations. Les véhicules d'intervention rapides sont, depuis peu, des Alpine A110. 100% Made in FranceAvec une puissance cumulée de 225 ch, un couple de 360 Nm, la 3008 Hybrid assurera une grande rapidité d'action. En mode électrique, le SUV jouit aussi d'une capacité d'approche très discrète, un atout lors des patrouilles dans les zones sensibles. Les véhicules sont fabriqués à l'usine Stellantis de Sochaux, et transformés par l'EGP d'Hordain, dans le nord, carrossier référencé pour l'ensemble des véhicules du Groupe nécessitant une préparation spéciale.