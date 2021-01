Peugeot poursuit son offensive électrique avec une déclinaison EV de sa fourgonnette compacte, la Partner. Le fabricant français a déjà installé un moteur électrique sur ses fourgons e-Expert et e-Boxer, de plus grande taille.

Le Partner est l'une des camionnettes compactes les plus utilisées par les professionnels et les services de livraison dans toute l'Europe. Depuis le lancement de la première génération de Partner en 1996, plus de 2 millions ont été construits. Afin de répondre aux nouvelles exigences environnementales, et en particulier dans les villes où les restrictions d'accès seront de plus en plus contrignantes pour les moteurs thermiques, Peugeot a décidé d'intégrer un moteur électrique de dernière génération sous le capot de son dernier Partner, commercialisé depuis 2018.

Le moteur électrique n'est pas inconnu, il s'agit du bloc de 136 ch également utilisé dans les voitures particulières de Peugeot (e208 et e2008) ainsi que dans nombreux modèles des marques soeurs (Citron, DS, Opel). Grâce à son couple de 260 Nm, la camionnette accélère de 0 à 100 km/h en 11,2 secondes, alors que sa vitesse maximale est limitée à 130 km/h, un choix délibérée afin de privilégier l'autonomie, promise ici à 275 km grâce à la batterie de 50 kWh. Pratiquement, ce fourgon assez classique annonce une charge utile de 800 kg et une capacité de chargement de 4,4 m3 maximum. La marque prévoit deux types de carrosserie (longue et courte), et l'e-Partner sera également disponible en variante familiale à 5 places.

