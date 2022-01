Cette année encore, le constructeur tchèque Skoda propose une expérience de show-room virtuel sur mesure, renouvelée et améliorée. La marque sera présente sur tous les fronts (digital et physique) avec une expérience renouvelée.

En ce début 2022, Skoda veut mettre tout en oeuvre pour faire profiter à ses clients des meilleures conditions en ce début d'année grâce à son showroom virtuel, la Skoda Virtual Tower est accessible via https://virtual.skoda.be jusqu'au 31 janvier. Une sélection des modèles phares de la marque seront visibles en détail, de l'intérieur comme de l'extérieur, grâce à des images en 360° de haute qualité.

Une expérience client interactive en ligne innovante, inédite, dans un showroom virtuel créatif unique, accessible sur smartphone, tablette ou ordinateur et orienté 100% client. La Skoda Virtual Tower offre également la possibilité de choisir entre client particulier et professionnel pour ainsi satisfaire les besoins de chacun. Pour répondre à toutes les questions, la Skoda Virtual Tower fait entrer ses visiteurs en contact avec une équipe de spécialistes tous les jours du 14 au 30 janvier, de 9 à 21 h.

Les visiteurs pourront être conseillés et accompagnés par un live chat. Cette expérience sur mesure permet de configurer son véhicule et découvrir les différentes finitions disponibles. Le site donnera également la possibilité de réserver directement un essai avec un véhicule ou de télécharger un chèque à valoir personnel avec une réduction intéressante pour le client à utiliser chez le concessionnaire le plus proche.

