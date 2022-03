La Mégane E-Tech Electric vient d'être récompensée par 5 étoiles au crash-test EuroNCAP selon le protocole 2022 de l'organisme indépendant.

La nouvelle Mégane E-Tech Electric récolte ainsi un score de 85% pour la protection de ses occupants adultes et 88% pour la protection des enfants grâce à sa structure protectrice et ses 7 airbags. La protection des autres usagers de la route est évaluée à 65% tandis que les aides à la conduites récoltent un score de 79%. En complément des éléments évalués par l'organisme EuroNCAP, Nouvelle Mégane E-Tech Electric bénéficie du Fireman Access, une innovation née du partenariat unique existant depuis plus de dix ans entre Renault Group et les services de pompiers.

Un QR code est également apposé sur le vitrage de Nouvelle Mégane E-Tech Electric, à destination des équipes de secours. En le scannant lors d'un d'accident, elles peuvent reconnaître très rapidement qu'il s'agit d'un véhicule électrique. Elles accèdent également à des informations d'architecture (notamment l'emplacement de la batterie et des airbags, les endroits permettant une découpe rapide et sans risque, etc.), une aide précieuse qui, selon la marque au losange, permet de gagner jusqu'à 15 minutes sur le temps d'extraction d'un occupant!

