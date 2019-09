En août, 47.936 voitures neuves ont été immatriculées en Belgique, ce qui représente une diminution de 6.501 unités, soit 11,94%, par rapport à cette même période l'an dernier, ont annoncé lundi l'administration et la fédération sectorielle Febiac.

Au cours des huit premiers mois de l'année, le marché des voitures neuves enregistre une diminution de 5,8% par rapport à 2018, avec 403.534 nouvelles immatriculations.

"Afin de pouvoir interpréter correctement les résultats des immatriculations de voitures neuves, il est important de se souvenir du passage au nouveau cycle d'homologation WLTP qui a eu lieu il y a un an. Dans la perspective de cette transition, un nombre exceptionnel de voitures particulières neuves (NEDC) avait été immatriculé. Par conséquent, le mois d'août 2018 avait obtenu un résultat supérieur de 53% à celui d'août 2017", commente la Febiac dans un communiqué. "Les chiffres du mois d'août de cette année n'atteignent évidemment plus ce niveau, mais là aussi il pourrait y avoir un effet NEDC (l'élimination des tout derniers stocks qui devaient être enregistrés avant le 1er septembre de cette année). A partir d'aujourd'hui, les véhicules NEDC neufs ne pourront plus jamais être immatriculés", ajoute l'organisation automobile.

En revanche, août 2019 a été positif pour les immatriculations de véhicules utilitaires légers. Celles-ci ont enregistré une progression de 14,6 %. Les immatriculations de camions jusqu'à 16 tonnes ont, elles, diminué de 30,7% et les immatriculations de véhicules de plus de 16 tonnes de MMA ont également chuté de 38,7%.

Les immatriculations de deux-roues motorisés ont pour leur part connu un recul mensuel de 4,9% mais les chiffres cumulés sont en progression de 1,7% face à ceux de l'année dernière.