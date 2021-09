Toyota souligne les qualités de SUV du RAV4 en enrichissant la gamme d'un nouveau RAV4 Adventure au look gentiment baroudeur.

Toyota renforce le look de SUV du RAV4 avec le nouveau RAV4 Adventure, qui vient compléter la gamme existante en accentuant la nature "passe-partout" de ce modèle grâce à un style "robuste", qui évoque les grands espaces. Cette nouvelle version affiche clairement la couleur avec un design revu à l'avant qui propose notamment une nouvelle calandre noire et des feux antibrouillards. On note aussi des passages de roue élargis et de nouvelles jantes de 19". Le véhicule sera par ailleurs disponible aussi dans une livrée bicolore avec une carrosserie "Urban Khaki" et un toit de teinte "Dynamic Grey".

De nouveaux phares à LED sont par ailleurs inaugurés par cette variante et équiperont tous les RAV4 2022. Dans l'habitacle, Toyotaa prévu une sellerie spécifique et de seuils de porte portant la mention "Toyota RAV4 Adventure". L'intérieur se caractérise encore par un nouvel éclairage LED, le réglage électrique du siège du passager avant, des boutons de commande lumineux pour les vitres et de nouveaux ports USB-C dédiés au chargement des téléphones et autres appareils. Au plan mécanique, ce RAV4 Adventure profite de la technologie hybride de quatrième génération de Toyota et embarque de série une transmission intégrale intelligente, assurée par un moteur électrique compact supplémentaire installé sur l'essieu arrière.Le nouveau Toyota RAV4 Adventure sera disponible au premier trimestre 2022. Les prix seront communiqués ultérieurement.

