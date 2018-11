Nouveau système d'info-divertissement pour l'Opel Insignia

La marque allemande franchit une nouvelle étape dans sa technologie embarquée avec le lancement d'IntelliLink Multimedia et de Multimedia Navi Pro dans l'Insignia. Les conducteurs d'une telle Opel disposent ainsi de la connectivité et du divertissement dernier cri en voiture. Ils sont donc toujours à jour grâce aux informations en temps réel sur la circulation, les stations-service, les prix des carburants, les parkings et les péages.

Avec ces nouveaux systèmes, l'utilisation devient plus intuitive et la lecture plus claire grâce à un affichage en haute résolution pouvant être étendu avec une projection sur le pare-brise optionnelle (affichage tête haute). Les fonctions incluent des services de navigation connectés pour des recherches optimisées de POI (points d'intérêt) et de destinations, des informations sur le trafic en direct, les prix du carburant en temps réel (une fonction qui prend de plus en plus d'importance avec l'augmentation du prix des carburants), des informations sur le stationnement en fonction de la destination et des mises à jour en ligne des cartes.

Les cartes de navigation 3D, le zoom infini et le défilement régulier offrent un confort supplémentaire. La connexion avec les smartphones peut s'effectuer via une technologie conventionnelle telle que Bluetooth ou USB, ou via une intégration de smartphone avancée avec Apple CarPlay ou Android Auto. Jusqu'à deux smartphones peuvent être connectés en même temps.