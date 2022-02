C'est l'une des tendances du moment: offrir une poupe plus fuyante et un hayon plus incliné à un SUV. Skoda y a également succombé pour son Enyaq iV électrique qui se décline à présent aussi dans une version Coupé.

Après avoir lancé l'Enyaq, un SUV électrique, le constructeur tchèque Skoda en propose à présent une version Coupé, qui, c'est une première, se décline aussi en version sportive RS. Il s'agit là de la première Skoda RS électrique... Malgré une ligne de toit plus fuyante et un hayon plus incliné, l'Enyaq Coupé iV offre une habitabilité généreuse et un coffre de 570 litres. Avec un valeur de 0,234, son CX (coefficient de trainée) a été amélioré par rapport à celui de l'Enyaq iV "normal", ce qui lui permet de revendiquer une autonomie pouvant aller jusqu'à 545 km (WLTP).

L'Enyaq Coupé iV offre le choix entre deux packs de batteries (62 kWH et 82 kWh) et entre roues arrière motrices et transmission intégrale. Dans ce dernier cas, un moteur électrique supplémentaire entraîne les roues avant. La RS à 4 roues motrices annonce un 0 à 100 km/h en 6,5 secondes et une vitesse de pointe de 180 km/h (160 km/s pour toutes les autres versions) Les Skoda Enyaq iV et Enyaq Coupé iV sont produits dans l'usine historique de Skoda, à Mlada Boleslav, au nord de Prague, ce qui en fait les seuls véhicules du groupe Volkswagen basés sur la plate-forme MEB en Europe à être construits hors d'Allemagne.

