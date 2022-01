Le modèle Sport Turismo apporte une troisième variante de carrosserie au sein de la famille Taycan, des Porsche sportives mais 100% électriques.

Le Taycan Sport Turismo est la nouvelle variante de carrosserie de l'innovante sportive électrique signée Porsche. La famille de ce modèle accueille à présent un troisième membre aux côtés de la berline sportive et du Cross Turismo. Cette nouvelle déclinaison s'adresse à ceux qui souhaitent combiner la facilité d'utilisation au quotidien qu'offre le Taycan Cross Turismo aux caractéristiques routières dynamiques de la berline sportive Taycan. Premier membre de la famille Taycan Sport Turismo, la version GTS sera lancée à la fin du mois de février 2022, suivie par d'autres modèles à peine trois semaines plus tard, à la mi-mars. Une nouvelle option est proposée pour le Taycan Sport Turismo, à savoir un toit panoramique avec Sunshine Control. Celui-ci se caractérise par une protection anti-éblouissement électrique.

À partir du printemps, cinq modèles seront proposés: le Taycan Sport Turismo de 240 kW (326 ch) à roués arrière motrices, à partir de 89.796,61€; le Taycan 4S Sport Turismo de 320 kW (435 ch) à transmission intégrale, à partir de 110.836,47 €; le Taycan GTS Sport Turismo de 380 kW (517 ch) à transmission intégrale, à partir de 138.352,20 €; le Taycan Turbo Sport Turismo de 460 kW (625 ch) à transmission intégrale, à partir de 157.979,33 € et le Taycan Turbo S Sport Turismo de 460 kW (625 ch) à transmission intégrale, à partir de 191.607,90 €. Le Taycan Turbo S Sport Turismo abat le 0 à 100 km/h en seulement 2,8 secondes et sa vitesse de pointe atteint 260 km/h. Le modèle affichant la plus grande autonomie est le Taycan 4S Sport Turismo, qui arrive à 498 kilomètres selon les chiffres WLTP. Côté recharge, les deux batteries disponibles peuvent être rechargées de 5 à 80 % en 22 minutes et 30 secondes. Cela signifie également qu'il faut à peine 5 minutes de recharge pour obtenir 100 km d'autonomie supplémentaire.

