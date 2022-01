La marque de Zuffenhausen propose une nouvelle série spéciale de son gros SUV Cayenne, dénommée Platinum Edition.

Porsche lance une nouvelle édition Platinum de certains modèles du Cayenne. Cette édition spéciale du SUV se caractérise par des éléments de design exclusifs, assortis dans une teinte Platinum satinée, ainsi que par des équipements supplémentaires de série. L'éditions Platinum est proposée pour les Cayenne, Cayenne E-Hybrid et Cayenne S, tout comme pour les variantes Coupé correspondantes.

Le Cayenne Platinum Edition se caractérise par de nombreux détails spécifiques au modèle arborant une finition Platinum satiné. Les incrustations dans les ailettes des prises d'air à l'avant, le monogramme Porsche intégré dans le bandeau LED arrière, la désignation du modèle à l'arrière et les jantes RS Spyder Design de 21" de série, réservées exclusivement à la Platinum Edition, sont tous traités dans cette teinte. Les sorties d'échappement sport et les encadrements des vitres latérales en noir renforcent encore l'aspect de cette série spéciale. Des couleurs assorties en blanc et noir, des peintures métallisées en Jet Black, Carrara White, Mahogany, Moonlight Blue et la couleur spéciale Crayon figurent également au catalogue. Dans l'habitacle, les ceintures de sécurité couleur Crayon et les seuils de porte en aluminium arborant le logo "Platinum Edition" apportent une touche particulière, tout comme le pack intérieur en aluminium texturé et les garnitures de couleur argentée. Le Cayenne Platinum Edition est également doté d'un équipement de série étendu. Celui-ci comprend, entre autres, les phares LED avec Porsche Dynamic Light System (PDLS), le toit panoramique, les vitres surteintées, un système de son surround Bose, l'éclairage d''ambiance, ou encore des sièges sport en cuir à huit points de réglage. La Platinum Edition du Cayenne peut être commandée dès maintenant. Les prix TVAC démarrent à 94.418 euros pour le Cayenne 250 kW (340 ch).

