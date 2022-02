Avec la complicité de Bentley Brussels, Mongrip a créé un nouveau bracelet conçu à partir d'un pneu de la nouvelle Bentley Continental GT Speed ayant évolué à Spa-Francorchamps en 2021. Tous les bénéfices de la vente des bracelets iront à l'asbl " L'Accueil familial ".

À l'automne dernier, la nouvelle Bentley Continental GT Speed a évolué sur la piste de Spa-Francorchamps avec, derrière le volant, deux personnalités bien connues du monde automobile en Belgique. D'une part, Ulysse De Pauw, jeune pilote belge qui, en 2021, a notamment pris part aux 24 Heures de Spa-Francorchamps au volant de la Bentley Continental GT3 et d'autre part l'influenceur bien connu EH0601 qui découvrait la Continental GT Speed afin de partager son expérience avec ses followers passionnés de voitures de prestige. Suite aux très nombreuses réactions de sa communauté lors de cet événement, EH0601 a souhaité immortaliser avec originalité ce moment, témoin de la rencontre entre la plus dynamique des Bentley et le plus beau circuit du monde.

Avec Pierre-Philippe Hauteclair, Managing Director de Mongri, un projet a donc pris forme: celui de créer une nouvelle édition limitée de bracelets Mongrip à partir des pneus de la Continental GT Speed de Bentley Brussels qu'EH0601 et Ulysse De Pauw ont pilotée. Après plusieurs mois d'analyses en laboratoire et de développement, le bracelet Mongrip EH0601 Limited Edition est né. "C'est la toute première fois que Mongrip donne naissance à une série de bracelets conçus à partir d'un pneu de route", explique Pierre-Philippe Hauteclair.

"D'habitude, nous utilisons des pneus racing de F1 ou de GT." 106 exemplaires numérotés, avec certificat (faisant mention du pneu, de ses dimensions, des pilotes, du circuit, etc.) et fermoir exclusif en argent brossé au pseudo EH0601, seront vendus au tarif de 209,00 euros TVAC dès le 19/01/2022 dans le cadre de Supercar Story à la boutique de Autoworld (jusqu'au 23/01/2022 inclus) et aussi par Bentley Brussels. Les bénéfices récoltés par cette opération iront à l'association "L'Accueil familial". Cette asbl sélectionne des familles d'accueil pour s'occuper d'enfants de 0 à 18 ans que les événements de la vie séparent de leurs parents pendant des périodes plus ou moins longues.

À l'automne dernier, la nouvelle Bentley Continental GT Speed a évolué sur la piste de Spa-Francorchamps avec, derrière le volant, deux personnalités bien connues du monde automobile en Belgique. D'une part, Ulysse De Pauw, jeune pilote belge qui, en 2021, a notamment pris part aux 24 Heures de Spa-Francorchamps au volant de la Bentley Continental GT3 et d'autre part l'influenceur bien connu EH0601 qui découvrait la Continental GT Speed afin de partager son expérience avec ses followers passionnés de voitures de prestige. Suite aux très nombreuses réactions de sa communauté lors de cet événement, EH0601 a souhaité immortaliser avec originalité ce moment, témoin de la rencontre entre la plus dynamique des Bentley et le plus beau circuit du monde. Avec Pierre-Philippe Hauteclair, Managing Director de Mongri, un projet a donc pris forme: celui de créer une nouvelle édition limitée de bracelets Mongrip à partir des pneus de la Continental GT Speed de Bentley Brussels qu'EH0601 et Ulysse De Pauw ont pilotée. Après plusieurs mois d'analyses en laboratoire et de développement, le bracelet Mongrip EH0601 Limited Edition est né. "C'est la toute première fois que Mongrip donne naissance à une série de bracelets conçus à partir d'un pneu de route", explique Pierre-Philippe Hauteclair. "D'habitude, nous utilisons des pneus racing de F1 ou de GT." 106 exemplaires numérotés, avec certificat (faisant mention du pneu, de ses dimensions, des pilotes, du circuit, etc.) et fermoir exclusif en argent brossé au pseudo EH0601, seront vendus au tarif de 209,00 euros TVAC dès le 19/01/2022 dans le cadre de Supercar Story à la boutique de Autoworld (jusqu'au 23/01/2022 inclus) et aussi par Bentley Brussels. Les bénéfices récoltés par cette opération iront à l'association "L'Accueil familial". Cette asbl sélectionne des familles d'accueil pour s'occuper d'enfants de 0 à 18 ans que les événements de la vie séparent de leurs parents pendant des périodes plus ou moins longues.