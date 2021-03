Mobvious, la nouvelle start-up de Lab-Box, l'incubateur de D'Ieteren, propose son aide au personnel hospitalier surchargé, avec des navettes gratuites pour l'entretien de leur voiture.

Pour ceux ou celles qui ont un emploi du temps chargé, un contrôle technique obligatoire, un entretien tardif ou un changement de pneus tombant à un moment compliqué peut causer un stress supplémentaire. Et pour l'instant, personne n'est plus occupé que notre personnel soignant. Mobvious, une start-up bruxelloise, propose un service sur mesure pour gagner du temps. Mobvious intervient pour les professionnels surchargés ainsi que les fleet managers, avec son équipe de chauffeurs. Ces derniers emmènent, en toute sécurité, les voitures au garage afin d'en effectuer la maintenance ou le contrôle technique obligatoire. Comme ces interventions doivent la plupart du temps avoir lieu au milieu des journées de travail, leur planification peut devenir une tâche délicate pour certains travailleurs.

"C'est pourquoi, chez Mobvious, nous avons décidé d'intervenir, et d'apporter une aide ciblée au secteur médical", explique le cofondateur Kamal M'Rabet. "Notre personnel soignant porte un incroyable fardeau de responsabilité durant cette crise du Covid 19. Nous proposons d'alléger leur emploi du temps en prenant en charge les navettes pour faire contrôler ou entretenir leur véhicule. Nous effectuons le trajet gratuitement.

Le propriétaire de la voiture prend uniquement en charge la maintenance et le check-up. De cette manière, nous espérons pouvoir diminuer le stress du personnel hospitalier en ces temps difficiles". Mobvious offrira ses services de navettes aux hôpitaux gratuitement, en commençant par l'Institut Jules Bordet et CHU-Brugmann à Bruxelles, à partir de la première semaine de mars. "On peut offrir ces trajets gratuits grâce au support de notre investisseur, D'Ieteren. Nous sommes en train de contacter directement les autres hôpitaux, et les personnes intéressées peuvent enregistrer leurs données sur notre site web", ajoute Kamal M'Rabet. À côté de l'offre actuelle pour les hôpitaux, les services de Mobvious sont actifs à l'échelle nationale pour les propriétaires de véhicules privés, les fleet managers, les vendeurs de véhicules d'occasion, et toute autre personne désirant économiser du temps et se faciliter la vie. Les prix des prestations démarrent à 79,00 euros.

