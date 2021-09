Mobilize dévoile la Limo, une berline 4 portes de 4,67 m de long à motorisation 100 % électrique, destinée aux taxis et VTC. Elle sera commercialisée uniquement en souscription, sous forme de forfaits et d'offres de mobilité à la carte.

La Mobilize Limo est issue de la joint-venture créée par Renault Group et Jiangling Motors Group Co., Ltd (JMCG) en 2018. Le véhicule bénéficie de tout le savoir-faire et l'expérience de Renault Group et son réseau dans le domaine de la mobilité électrique depuis plus de 10 ans, aussi bien sur le véhicule que sur les services.

Ce nouveau modèle sera présenté en première mondiale au salon IAA Mobility 2021 de Munich sur le stand Renault lors de la journée spéciale dédiée à Mobilize le 8 septembre. Une flotte de 40 Mobilize Limo sera ensuite déployée afin de valider les services qui seront commercialisés à partir du second semestre 2022 en Europe. En Europe, le marché du "ride-hailing" (taxis et VTC) est en pleine croissance: il devrait peser 50 milliards d'euros en 2030, contre 28 milliards actuellement. C'est aussi un marché qui doit s'électrifier rapidement et massivement. Les modèles électriques vont en effet devenir indispensables pour accéder aux centre-ville soumis à des restrictions de circulation, notamment aux zones à basses émissions (LEZ ou ZFE), qui se multiplient partout en Europe.

Or, les chauffeurs évoluent principalement en milieu urbain et péri-urbain. La Mobilize Limo apporte ainsi une réponse adaptée à la demande actuelle des chauffeurs pour des véhicules zéro émission, à la fois statutaires, spacieux, confortables et économiques. Avec son moteur de 110 kW (150 ch), son autonomie d'environ 450 km (en cours d'homologation WLTP) et sa conduite silencieuse, sans à-coups ni vibration, elle a été pensée pour lever les craintes des chauffeurs et des gestionnaires de flottes liées à la mobilité électrique. La Mobilize Limo bénéficiera d'une commercialisation regroupant à la fois le véhicule et des services pour tous les types de chauffeurs: taxis, VTC et autres services de transport de personnes (médical, associatif, etc.).

