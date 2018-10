Mini Cooper S GT se decline aussi en Limited Edition

Cette Mini Cooper S 3 portes GT Limited Edition est en fait née de l'initiative de l'importateur belge, Mini Belux, et donc les 100 exemplaires sont réservés à notre marché (et à celui du Luxembourg), ce qui laisse plus d'opportunité d'en obtenir une.

Ses concepteurs se sont inspirés de la Mini 1275 GT produite entre 1969 et 1980 et qui a engrangé pas mal de succès sportifs. Avec ses 60 ch, cette bombinette revendiquait, pour son époque, des performances intéressantes, avec le 0 à 100 km/h exécuté en 13,5 s et une vitesse de pointe de 140 km/h. Pour l'anecdote, il s'agissait en outre de la première Mini équipée d'un compte-tours.

L'intérêt de cette Cooper S 3 portes GT Limited Edition réside surtout dans sa décoration spécifique. On retrouve des inscriptions GT un peu partout, de même que des accents de couleur rouge. Pour rendre la proposition intéressante, son équipement d'origine est très fourni.

Sous son capot, le 2 litres à essence de 192 ch garantit des performances de premier ordre. En résumé, un bel exemplaire, exclusif et performant, vendu au prix unitaire de 38.600 euros. Ne pas hésiter si vous êtes séduit, car les 100 exemplaires risquent de partir assez rapidement.