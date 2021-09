Mini lance un tout nouveau concept pour rassembler ses fans: The Mini Tour. Plusieurs rassemblements sont organisés dans tout le pays. Tous les fans de Mini sont les bienvenus pour une journée spectaculaire les 10, 17 et 24 octobre.

Ces dernières années, Mini Belux a organisé à plusieurs reprises le Mini Fan & Track Day. Malheureusement, cette journée riche en émotions n'a pas eu lieu en 2020 et a été reportée cette année encore à 2022. En 2021, cependant, la marque britannique a décidé d'opter pour un tout nouveau concept qui garantit une journée de plaisir Mini: The Mini Tour. The Mini Tour passera en Belgique à trois dates et lieux différents. Le coup d'envoi sera donné à l'Hippodrome de Waregem le dimanche 10 octobre. Ensuite, le dimanche 17 octobre sur le site de Libramont Exhibition & Congress et se terminera le dimanche 24 octobre au Neckerhal à Malines.

Le rallye, qui est organisé en respectant strictement les mesures sanitaires, débute dans un véritable Village Mini. Vous participerez au rallye dans votre propre Mini et, en plus des informations nécessaires, vous recevrez également un road book qui guidera le conducteur et ses passagers à travers la région et ses plus belles routes. De nombreux divertissements seront également prévus et vous pourrez tester la Mini 100% électrique sur le parcours Mini Electric go-kart avec des slaloms, des obstacles, et plus encore. "Tous les conducteurs de Mini, quel que soit le modèle qu'ils conduisent, peuvent s'inscrire à cet événement", explique Bart Verhoef, directeur de Mini Belux. "Nous sommes ravis de pouvoir physiquement inviter nos fans à un concept sans précédent qui met Mini au centre du plaisir de conduire. C'est également l'occasion pour notre communauté de se rencontrer et d'échanger", a-t-il également précisé. Vous voulez rejoindre le rallye? Les personnes intéressées peuvent s'inscrire à partir d'aujourd'hui sur le sitehttps://www.mini-form.be/the-mini-tour-fr L'inscription est gratuite mais obligatoire. Et pas question de traîner, car les places sont limitées! Plus d'infos sur www.mini.be/fr/the-mini-tour

