SAIC, le propriétaire chinois de la marque MG, a dévoilé un nouveau concept qui explore la mobilité urbaine future, version jeunes conducteurs.

La MG Maze se présente comme un hommage à l'esprit ludique et pionnier qui a toujours caractérisé MG.

La marque estime qu'il existera toujours des automobilistes désireux de rouler dans un modèle audacieux et excitant, même si la voiture (au sens large) adopte de plus en plus vite les codes du monde numérique. Le défi est, justement, de garder une connexion avec le monde physique qui peut procurer un authentique plaisir de conduire. Carl Gotham, directeur du design avancé : "Le concept est une réaction à notre vie de ces derniers mois, où nous avons été confrontés à des restrictions et des limitations de notre capacité à nous déplacer et à interagir. En explorant l'idée du "jeu mobile", nous avons utilisé Maze comme plateforme pour que les jeunes sortent et redécouvrent leur environnement d'une manière nouvelle et pertinente, en ouvrant de nouvelles expériences avec leur ville." Bref, pas que devant un écran et une console.

L'entrée, originale, se fait par devant. C'est aussi un moyen d'éviter de sortir du côté de la route, donc éviter les risques. © GF

La MG Maze est une voiture urbaine compacte à deux places capable de faire preuve d'une agilité et d'une fonctionnalité maximales dans des environnements urbains très fréquentés. SAIC ne livre aucune donnée de puissance, ni de capacité de batterie. L'extérieur présente une coque transparente, imitant les tours de PC de jeu haut de gamme dont les composants sont exposés et éclairés. Sa surface extérieure est fluide et dynamique, exposant les aspects du châssis et du design intérieur, qui sont autrement cachés à la vue. À l'intérieur, des sièges flottants et une technologie UX/UI ont été développés pour renforcer l'aspect ludique en offrant une expérience de conduite amusante et agréable, tandis que la direction n'est pas contrôlée par un volant mais par le smartphone du conducteur. Après d'autres prototypes, on se dit que SAIC prépare le centenaire de la marque, en 2024, et pourrait surprendre avec une série de nouveaux modèles à haut pouvoir de séduction.

