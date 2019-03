McLaren Senna en blocs de Lego

Lego, c'est le jouet universel, les célèbres briques danoises traversant les époques et les évolutions technologiques. Certaines créations deviennent des sortes d'?uvre d'art pour grands enfants nostalgiques, en témoigne la dernière réalisation de McLaren.

Une McLaren Senna à l'échelle du 1/1 en brique de Lego qui a nécessité 2.700 heures de travail! Une vrai défi à la patience et à la concentration. Mais Lego est coutumier de réalisations exceptionnelles et le défi est à chaque fois de respecter, au plus près, la réalité du sujet.

L'équipe en charge de cette sculpture a porté une attention précise aux détails, en vue d'atteindre le résultat de quasi réplique parfaite. La comparaison visible sur les photos diffusées par le constructeur est saisissante de confusion. Mission accomplie, donc, avec cette McLaren Senna composée de pas moins de 467.854 pièces.

Ironie du sort, ce jouet pèse en fiat 1.700 kilos, soit 500 de plus que la vraie McLaren Senna qui, elle, utilise le plus de carbone et de matériaux légers. Si vous vous demandez comment vous procurer cette McLaren Lego, pas la peine de chercher dans les rayons des magasins de jouet: elle restera une pièce unique. (Belga)