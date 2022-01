La marque de luxe de Toyota lance Lexus Relax, jusqu'à 10 ans de garantie ou 200.000 km pour toutes les Lexus entretenues dans le réseau agréé, neuve ou d'occasion.

Lexus profite de la période du Salon pour lancer son programme Lexus Relax, l'extension de garantie gratuite allant jusqu'à 10 ans ou 200.000 km. Ce programme unique sur le marché prouve la confiance que Lexus porte dans la fiabilité de ses produits.

Le secret de cette fiabilité réside dans le dévouement et les connaissances des artisans Lexus spécialement formés, appelés "takumi", qui portent la qualité des véhicules Lexus à un niveau supérieur. Avec le programme Lexus Relax, chaque propriétaire de Lexus ayant atteint la fin de sa garantie constructeur conventionnelle (3 ans ou 100.000 km) bénéficiera automatiquement et gratuitement d'une extension de garantie de 12 mois ou 15.000 km après chaque entretien annuel dans le réseau agrée Lexus.

Tout véhicule ayant moins de 10 ans ou 185.000 km est éligible à cette extension de garantie gratuite. Cela vaut également pour les voitures d'occasion, même précédemment entretenues hors du réseau officiel. Si l'entretien constructeur est réalisé au-delà des échéances, un préavis d'un mois est cependant prévu au déclenchement de l'extension de garantie. En plus de la confiance en la fiabilité de ses produits démontrée avec l'extension de garantie Lexus Relax, Lexus assure également que ses délais de livraison sont maintenus.

Ainsi, tout nouveau modèle qui n'est pas de stock commandé en 2022 "sera livré au client en 4 à 6 mois dans la plupart des cas", affirment les responsables de la marque japonaise.

