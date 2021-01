La nouvelle BMW Digital Key Plus promet aux clients un système d'accès plus naturel et une protection plus efficace contre le vol. Cette technologie sera inaugurée par la BMW iX, nouveau modèle électrique à venir.

BMW a été parmi les premiers constructeurs à réinventer la bonne vielle clé de contact qui vous permet d'ouvrir et démarrer votre voiture, en utilisant votre smartphone comme sésame numérique, et ce depuis 2018. Aujourd'hui BMW poursuit le développement et la popularisation de ses clés digitales en privilégiant un procédé sans aucune manipulation avec sa nouvelle "Digital Key Plus", un moyen pratique et sûr de déverrouiller et de démarrer votre voiture sans même plus devoir sortir votre iPhone (dans un premier temps, seuls les smartphones "à la pomme" sont concernés) de votre sac ou de votre poche. Cette dernière incarnation du service est basée sur la technologie UWB (Ultra-Wideband) que l'on trouve sur la puce U1 de l'iPhone. Cette fonction sera d'abord lancée avec la prochaine BMW électrique, la iX.

Lutter contre le vol

La technologie Ultra-Wideband est une sorte de radio numérique à courte portée et à large bande passante qui se caractérise par une localisation particulièrement précise, garantissant la plus grande sécurité possible. La précision de l'UWB s'opposent plus efficacementaux attaques par relais, où le signal radio de la clé est brouillé ou intercepté. BMW va jusqu'à prétendre que ce type de larcin ne sera tout simplement plus possible. Un plus pour lutter contre les nouvelles méthodes des malfaiteurs utilisant des systèmes de lecture à distance (à travers les murs des maisons, parfois) des codes et/ou signaux envoyés par certains types de clé électroniques. Apple et BMW ont travaillé en étroite collaboration avec le Car Connectivity Consortium (CCC) pour établir le cahier des charges de cette clé numérique 3.0, fournissant ainsi une norme mondiale pour l'industrie automobile.

