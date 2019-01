Les Dream Cars s'invitent pour toute la durée du Salon de l'Auto (en images)

Pour sa cinquième édition, l'exposition Dream Cars sera présente tout au long du salon de l'auto de Bruxelles, et non plus seulement les derniers jours de celui-ci en clôture de la grand-messe automobile bruxelloise. Après "Jardins à la Française" et "Winter Chic", c'est une ambiance "Magic City Light" qui habillera de lumière la quarantaine de podiums sur lesquels les visiteurs pourront admirer ces voitures de prestige. Petit aperçu en images.