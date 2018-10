Le SUV Seat Tarraco produit par Volkswagen

Partager le plus de composants possible est devenu vital pour les finances d'un groupe automobile de l'envergure de Volkswagen. Le constructeur allemand entend multiplier les occasions et vient d'ailleurs de le prouver avec la mise en production du nouveau SUV de Seat, le Tarraco, qui repose sur la plateforme MQB.

Le Seat Tarraco ne verra pas le jour en Espagne, mais bien en Allemagne, dans le site de Wolfsburg, aux côtés des Tiguan et Touran. C'est une étape importante pour Volkswagen car il s'agit de la première fois depuis vingt ans que ce site produit le modèle d'une marque autre que Volkswagen. On se rappelle que la Seat Arosa sortait des lignes d'assemblage de Wolfsbourg entre fin 1996 et 1998. En outre, les travailleurs de Wolfsbourg ont produit l'Audi 50 de 1974 à 1978, l'Audi 80 de 1994 à 1998 et l'Audi 100 de 1993 à 1997.

L'Audi 50 et la Polo étaient les premiers véhicules allemands à combiner moteur transversal et système de traction. Andres Tostmann, membre du conseil d'administration de Volkswagen en charge de la production, déclarait : "Disposer d'un réseau compétent à l'échelle mondiale au sein du groupe est l'un des points les plus importants pour améliorer l'efficacité. La Seat Tarraco est un exemple de la manière dont d'autres usines du réseau de production du groupe produiront à l'avenir des véhicules pour plusieurs marques en même temps."