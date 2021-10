Le Festival Automobile International a tenu sa 36ème élection des Grands Prix Automobiles. Le concept-car Renault Morphoz y a été récompensé pour sa créativité.

Le Renault Morphoz est un véhicule futuriste représentant la vision de Renault de la mobilité électrique personnelle et partageable à l'horizon post 2025. Il tire parti de la plateforme modulaire électrique CMF-EV de l'Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi pour offrir plusieurs configurations de puissance, de capacité et d'autonomie, mais aussi d'habitabilité et de volume de coffre.

Attribués par un jury expert et passionné issu du sport automobile, de l'architecture, de la mode, du design, de la culture et des médias, les Grands Prix du Festival Automobile International récompensent les plus beaux projets automobiles et artistiques de l'année écoulée. Pour cette 36ème cérémonie, en raison de la situation exceptionnelle liée à la pandémie mondiale de Covid-19, le Festival Automobile International a adapté son format. L'exposition Concept Cars & Design Automobile a eu lieu en ligne du 27 janvier au 7 février dernier, avec une présentation inédite de concept cars, super cars et voitures d'exception...

Le Renault Morphoz a reçu l'award Creativ'Experience qui récompense le concept le plus novateur. Laurens van den Acker, Directeur du Design du groupe Renault Group, a reçu le trophée lors d'une soirée de remises des Grands Prix, le mercredi 29 septembre.

