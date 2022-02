L'usine de Malvern Link confirme que son tout nouveau trois-roues sera dévoilé le 24 février. Il n'aura plus rien à voir avec l'ancien au moteur d'origine Harley-Davidson.

D'ici quelques jours, le petit constructeur britannique de voitures de sport ouvrira un nouveau chapitre d'une histoire commencée il y a 113 ans lorsque H.F.S. Morgan a créé la toute première Morgan qui était déjà un trois-roues. Pour l'heure les Anglais se taisent dans toutes les langues et avant tout la leur: très peu de détails concernant ce nouveau véhicule ont été rendus publics, pas même le nom de l'engin dont Morgan a toutefois diffusé quelques photos du prototype.

Tout ce que l'on sait, c'est que ce threewheeler sera inédit de A à Z et qu'il sera équipé d'un moteur tricylindre Ford, poursuivant en cela une longue tradition, puisque nombre de Morgan à 4 roues ont utilisé des mécaniques Ford par le passé. L'usine annonce aussi que ce nouveau modèle sera la plus personnalisable des Morgan. Pour le reste, wait and see, comme on dit Outre-Manche...

D'ici quelques jours, le petit constructeur britannique de voitures de sport ouvrira un nouveau chapitre d'une histoire commencée il y a 113 ans lorsque H.F.S. Morgan a créé la toute première Morgan qui était déjà un trois-roues. Pour l'heure les Anglais se taisent dans toutes les langues et avant tout la leur: très peu de détails concernant ce nouveau véhicule ont été rendus publics, pas même le nom de l'engin dont Morgan a toutefois diffusé quelques photos du prototype. Tout ce que l'on sait, c'est que ce threewheeler sera inédit de A à Z et qu'il sera équipé d'un moteur tricylindre Ford, poursuivant en cela une longue tradition, puisque nombre de Morgan à 4 roues ont utilisé des mécaniques Ford par le passé. L'usine annonce aussi que ce nouveau modèle sera la plus personnalisable des Morgan. Pour le reste, wait and see, comme on dit Outre-Manche...