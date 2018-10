Le Nissan Qashqai évolue

Le Nissan Qashqai est désormais disponible à la vente avec un tout nouveau moteur à essence de 1,3 litre, disponible en deux niveaux de puissance: 140 et 160 ch. Il peut être accouplé à une boîte manuelle à 6 rapports ou à une toute nouvelle transmission automatique à double embrayage (DCT) à 7 vitesses, entraînant toutes deux les roues avant.

C'est la première fois qu'une boîte DCT fait son apparition dans un modèle Nissan de grande diffusion. À l'intérieur du véhicule, le tout nouveau système d'infodivertissement de Nissan est doté de fonctions nettement améliorées. Très évolué, ce nouveau NissanConnect améliore la relation entre le conducteur et son véhicule. Il offre, entre autres avantages, une intégration transparente et intuitive du smartphone au véhicule, et le téléchargement des mises à jour de cartes et de logiciels en direct (OTA).

Apple CarPlay et Android Auto font partie de la dotation de série sur toutes les finitions, hormis l'entrée de gamme Visia. Les utilisateurs sont encouragés à télécharger une toute nouvelle appli - baptisée Door to Door Navigation - sur leur smartphone afin de déverrouiller la fonctionnalité améliorée. Le nouveau NissanConnect est également équipé de TomTom Premium Traffic qui fournit des données d'infotrafic en temps réel très précises afin d'optimiser la durée du trajet.