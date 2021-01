L'ACEA, l'association européenne des constructeurs automobiles, vient de rendre publics les chiffres des immatriculations de voitures neuves pour 2020: suite à la pandémie de coronavirus, les ventes ont chuté à 9,9 millions d'unités pour l'ensemble de l'année, ce qui représente une baisse de 23,7%.

Par rapport à 2019, les ventes de voitures particulières neuves se sont tassées de quelque 3 millions d'unités dans l'Union Européenne au cours de l'année qui vient de se terminer. Sur les 27 marchés européens analysés (UE) tous sans exception ont connu un recul des ventes à deux chiffres.

Parmi les pays où le phénomène a été le plus accusé, on trouve le Portugal (-35%) l'Espagne (-32,3%), l'Italie (-27,9%) et la France (-25,5%), le champion étant la Croatie (-42,8%). Chez nos voisins allemands, en revanche, les ventes n'ont reculé "que" de 19,1%.

En Belgique, la baisse a été un peu plus marquée (-21,5%). Les pays du continent européen où les ventes ont le moins reculé sont le Danemark (-12,2%) et surtout la Norvège (-0,7%).

Les voitures les plus vendues dans l'UE

Au classement des marques les plus vendues dans l'UE (Royaume-Uni non compris), Volkswagen monte sur la première marche du podium avec 1.152.353 immatriculations, loin devant Renault (762.365) et Peugeot (672.300). Les marques qui ont le plus reculé en Europe de 2019 à 2020 sont Smart (-76,3%), Alpine (-71,7%), Lada (-58,3%), Jaguar (-46,7%) et Mazda (-42,5%).

