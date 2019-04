Le marché automobile en baisse au mois de mars

Le SPF Mobilité & Transports et Febiac, la Fédération Belge de l'Automobile et du Cycle, viennent de communiquer les chiffres des immatriculations de véhicules neufs pour le mois de mars 2019.

54.873 voitures neuves ont été immatriculées en Belgique lors du dernier mois de mars. Ce résultat représente un recul de 6% lorsqu'on le rapporte à celui obtenu l'an dernier lors de ce même mois. A l'issue du 1er trimestre 2019, le marché belge de l'automobile neuve compte 155.866 unités immatriculées, soit une baisse de 9.691 immatriculations (-5,8%) par rapport au chiffre du premier trimestre 2018.

Les différents marchés des véhicules utilitaires ont connu pour leur part un bon début d'exercice. Les utilitaires légers clôturent le premier trimestre sur une hausse de 5,9% de leurs immatriculations, les utilitaires lourds de moins de 16 tonnes ont progressé de 26%, tandis que les utilitaires lourds de plus de 16 tonnes ont quant à eux connus une progression de 6,9%.

Du côté des deux roues-motorisés, le 1er trimestre de l'année a été très fructueux avec 6.826 motos et scooters immatriculés, ce qui représente une croissance de 10% par rapport au premier trimestre d'un l'exercice 2018 qui fut déjà très bon.

Au classement des marques les plus vendues en mars, c'est Volkswagen qui pointe en tête, devant Renault et Peugeot. Au cumul des trois premiers mois, on retrouve les mêmes marques et dans le même ordre.

Chez les motos, le tiercé de tête du 3ème mois de l'année, le tiercé de tête est constitué par BMW, Honda et Kawasaki. Sur l'ensemble du 1er trimestre, on retrouve les mêmes aux 1ère et 2ème places, mais Yamaha souffle la 3ème place à Kawasaki.(Belga)