Le grand SUV BMW s'appelle X7

Tous ces équipements "technologiques" comme la fonction de parking semi-autonome, par exemple, ne sont pas superflus sur ce gros SUV particulièrement luxueux qui ne mesure pas moins de 5,15 m de long et qui ne s'annonce pas franchement facile à garer sur des emplacements de parking qui sont de plus en plus exigus.

Cette nouveauté se reconnaît facilement à sa typique calandre BMW, encore élargie par rapport aux autres modèles de la marque.

Le X7 est animé par des moteurs 6 cylindres, la clientèle ayant le choix entre un bloc essence et deux mécaniques diesel. Une des nouveautés les plus importantes du X7, ce sont ses phares au laser qui, dans certaines circonstances, peuvent produire un faisceau lumineux dont la portée atteint 600 m. L'habitacle peut accueillir jusqu'à 7 personnes, installées sur 3 rangées de sièges. Quant au coffre, sa capacité varie de 326 à 2.120 litres.

BMW propose encore un assistant interactif avec lequel on peut communiquer par la voix. De série, le toit vitré est de type panoramique en trois éléments. En option, des DEL projettent différents motifs sur ce toit vitré, ce qui permet de simuler, par exemple, la voix lactée. On notera encore la présence d'un infodivertissement individuel pour les occupants. Ce SUV 4x4 sera commercialisé à partir du printemps prochain. Prix de base: aux alentours des 90.000 euros.