Un an après le plan Renaulution, Luca de Meo, PDG du Groupe Renault, et Laurent Rossi, PDG d'Alpine, ont confirmé que la production de la future Alpine GT X-Over sera bien assurée à Dieppe, le site historique de la marque.

L'annonce a été faite en présence de Bruno Le Maire, Ministre de l'Economie, des finances et du recouvrement, et d'Esteban Ocon, pilote de l'Alpine F1 Team. L'événement marque une nouvelle étape dans les ambitions de développement de la marque et met en évidence ses plans pour assurer un avenir à long terme pour le site historique. Alpine a placé la barre haut avec une gamme plus large de produits électriques en préparation.

Un crossover, une citadine survitaminée et un coupé, tous électriques, formeront la nouvelle gamme Alpine. © GF

Présenté au début de l'année 2021, le plan stratégique d'Alpine prévoit le développement et le lancement de trois nouvelles voitures de sport électriques - une voiture compacte (dérivée de la future Renault 5 électrique), un SUV GT X-Over, et une nouvelle version de l'A110 - d'ici 2026. Le GT X-Over sera fabriquée dans le berceau historique Alpine de Dieppe. Ce nouveau modèle combinera le savoir-faire de la marque et l'expérience du groupe en matière de véhicules électriques. Cette GT X-Over nécessitera des investissements sur le site de Dieppe pour l'adapter à la dernière plateforme CMF-EV de Renault et mettre en place de nouvelles installations. Le véhicule deviendra le premier véhicule tout électrique fabriqué en Normandie (France). Et ce crossover devrait vite devenir le modèle le plus important d'Alpine, sachant que le segment auquel il s'attaque reste en croissance.

Usine rebaptisée

En hommage à son fondateur, le site industriel des côtes normandes a été rebaptisé Manufacture Alpine Dieppe Jean Rédélé, un nom qui incarne le savoir-faire et le haut niveau de qualité qui caractérisent ce site. Passionné de sport automobile, designer et pilote de haut niveau, Jean Rédélé a fondé Alpine en 1955. Il a conçu sur la base de la 4CV, ses coupés sportifs compacts et légers qui s'illustrent rapidement en compétition. Avec un palmarès riche, Alpine a construit sa légende sur la piste comme sur la route. Face à ce succès et à une demande croissante, Alpine s'associe officiellement à Renault en 1965 afin de créer une nouvelle marque. Le site de production de Dieppe est ouvert en 1969. Aujourd'hui, après une période d'incertitudes, cette relation entre la marque et la localité côtière normande est appelée à perdurer. Considérée comme le fleuron de l'automobile française, les acteurs impliqués directement dans la marque Alpine vont tout mettre en oeuvre pour montrer son importance au sein de Renault.

