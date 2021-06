Du 12 juin au 3 juillet, la concession Lamborghini de Drogenbos lance #MiticaMostra qui célèbre son premier anniversaire sous le signe du chiffre 12.

12 mois à peine après l'ouverture de sa nouvelle salle d'exposition à Drogenbos, Lamborghini Brussels dresse un bilan positif et prometteur. En un an, plus de 70 nouvelles Lamborghini ont trouvé acquéreurs! Une nouvelle équipe a vu le jour. Placée sous la direction de Serge Dengis, Sales Manager de la marque, l'équipe de Lamborghini Brussels accueille chaque visiteur en mode privatif pour une expérience qui se veut unique. Quant à l'atelier, il ne désemplit pas avec déjà plus de 450 entrées en un an, malgré la crise sanitaire. Au-delà des chiffres, c'est tout un savoir-faire hors du commun qui est célébré à Drogenbos en ce mois de juin. Celui des artisans aux mains d'orfèvres qui réalisent des merveilles dans l'atelier de Lamborghini Brussels, à l'instar de la rénovation récente d'une LM002. Par la même occasion, Lamborghini Brussels profite de cet anniversaire pour célébrer le légendaire moteur V12 de la marque. Un spectacle inédit pour amateurs de belles mécaniques italiennes puisque seront exposés des modèles aussi prestigieux que les 350 GT, Miura, Countach, Diablo, Murcielago et Aventador.