La Zerouno Duerta, carte de visite roulante d'Italdesign

Italdesign-Giugiaro est une entreprise italienne de design automobile fondée en 1968 par le réputé Giorgetto Giugiaro. Ses réalisations sont nombreuses et visibles tous les jours dans nos rues (VW Golf, Fiat Punto).

L'entreprise offre son expertise dans divers domaine à tout constructeur qui souhaite profiter du potentiel de la firme. Mais Italdesign réalise à présent aussi ses propres voitures, sorte de cartes de visite roulantes et, tant qu'à faire, sources de revenus considérables.

On connaissait déjà la Zerouno coupé, voici sa version découvrable (Duerta signifie "ouvert" en dialecte piémontais) à la carrosserie en carbone. Présentée en mars dernier au Salon de Genève, elle s'anime aussi du V10 atmosphérique 5.2 emprunté à Lamborghini/Audi.

Développant 610 chevaux, le moteur, couplé à une boîte 7 vitesses à double embrayage, propulserait la Zerouno Duerta à plus de 320 km/h. Un traitement aérodynamique de pointe rend la voiture non seulement très agressive d'un point de vue stylistique, mais aussi et surtout très efficace en conduite ultrasportive.

Par souci d'authenticité, Italdesign a fait le choix d'un hard-top (type Targa) pour rouler cheveux au vent, mais une toile de secours (en cas d'intempéries) est fournie. Voiture très exclusive, Italdesign n'en produira que 5 exemplaires vendus au prix unitaire d'environ 1,5 millions d'euros.