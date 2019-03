La Tesla Model 3 performe en Europe

Le marché automobile européen a enregistré son sixième mois consécutif de baisse en février 2019, avec 1,14 million de véhicules immatriculés. Dans ce marasme, quelques succès tout de même, comme celui de la Tesla Model 3.

Par catégorie de voitures, le résultat le plus notable à la fin février 2019 vient de la performance des véhicules 100% électriques. Si leur part de marché reste marginale (1,9%), leur volume a augmenté de 92% pour atteindre, grosso modo, les 20.000 immatriculations.

Cette augmentation s'explique par l'introduction de nouveaux modèles, notamment la fameuse Tesla Model 3, qui connaît une percée fulgurante (3.657 nouvelles unités immatriculées à la fin février), dépassant les Nissan Leaf et Renault Zoé. Une performance remarquable étant donné que, de coutume, ce genre de résultat n'intervient que quatre ou cinq mois après la commercialisation d'un nouveau modèle.

Les statistiques démontrent aussi que la majeure partie du volume de Model 3 en février était le fait d'immatriculations privées. Plus intéressant encore, la Tesla Model 3 est devenue la berline moyenne premium la plus vendue en Europe, surpassant les "populaires" Mercedes Classe C, Audi A4 et BMW Série 3.

Pour les analystes, Tesla serait en train de bouleverser le marché européen. Son impact à long terme dépendra de la rapidité avec laquelle les constructeurs allemands haut de gamme réagissent. Dans les états-majors de ces constructeurs, on cache de moins en moins ses inquiétudes. Autre percée électrique intéressante, la Jaguar I-Pace flirte déjà avec le millier d'immatriculations. (Belga)