La constellation Volkswagen comprend un très grand nombre de marques, dont Skoda, rachetée par le groupe en 1991. Depuis, le constructeur tchèque a donc des gènes allemands.

La Scala, dernier modèle de la marque, est d'ailleurs techniquement fort proche de la VW Golf, avec qui elle partage ses moteurs. Mais cette Skoda s'offre bien sûr un style à part et est aussi 11 centimètres plus longue que sa cousine teutonne. Elle présente donc une meilleure habitabilité, en particulier aux places arrière, qui sont pratiquement aussi accueillantes que celles de la grande Skoda Octavia ! Et le coffre n'est pas en reste...