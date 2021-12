35.200€ est la somme qu'il faudre débourser pour acquérir la berline 100% électrique de Renault. Un tarif plutôt bien placé par rapport à celui des concurrentes, dont la VW ID.3.

Les commandes sont ouvertes dès ce 24 décembre 2021. Pour ce prix de 35. 200€, le client dispose de la version à moteur de 130 ch et 'petite' batterie de 40 kWh. Cette dernière autoriserait une autonomie de 300 km, selon le cycle WLTP. On ne peut s'empêcher de comparer d'emblée ce tarif à celui de sa concurrente direct, la Volkswagen ID.3 vendue 33.700€ en version 150 ch et batterie de 45 kWh. La Megane E-Tech, avec ses 4,21 m, est très proche de la Volkswagen ID.3 (4,26m). La Renault revendique un poids bien moindre (environ 200 kg) que l'Allemande, de quoi promettre des sensations de conduite plus dynamiques. Le chargeur embarqué est un 7 kW (22 kW en option).

Garantie 5 ans

Pour la version plus puissante, 220 ch et batterie de 60 kWh, comptez un minimum de 43.200 €. Renault propose aussi une option intéressante, Switch Car, qui permet, pour des trajets spécifiques sur de longues distances, de disposer temporairement d'un autre véhicule (thermique). Pour rester toujours à jour, la voiture est livrée avec 5 ans d'abonnement de données pour le système OpenR Link, lui permettant la mise à jour du logiciel par voie aérienne. En principe, la Megane E-Tech Electric est garantie 2 ans/kilométrage illimité et 8 ans (ou 160.000 km) pour la batterie. Mais à l'occasion de son lancement, Renault prolonge la garantie à 5 ans (avec une assistance 24h/24, 7j/7). La presse spécialisée a déjà pu prendre le volant de la Megane E-Tech, avec des conclusions encourageantes. Le comportement est déjà jugé comme très agréable et parfaitement dans la lignée des Renault sportives.

