La production de la Ford GT prolongée

La Ford Motor Company a annoncé que la production de la supercar Ford GT ultra haute performance serait prolongée d'environ 2 ans afin de répondre à la demande des clients. L'entreprise fournira environ 1.350 Ford GT à ses clients du monde entier.

Ford rouvrira pour un mois la fenêtre d'application aux clients souhaitant rejoindre le groupe restreint de propriétaires de la Ford GT, à compter du 8 novembre. Les futurs acquéreurs pourront soumettre leurs demandes à FordGT.com, et les candidats retenus travailleront avec le service de conciergerie Ford GT pour une expérience d'achat personnalisée. À ce jour, plus des 80 propriétaires Ford GT en Europe ont déjà pris livraison de leur voiture.

Ford avait précédemment annoncé une production limitée de 1.000 unités sur 4 ans. La production de la Ford GT - propulsée par un moteur biturbo 3.5 litres V6 EcoBoost, et dotée d'une architecture en fibre de carbone, d'une aérodynamique active et d'une vitesse de pointe de 347 km/h - a débuté en décembre 2016.

Le constructeur US a annoncé récemment un nouveau modèle Ford GT Heritage Edition, créé pour célébrer le 50ème anniversaire de la Ford GT40, qui a remporté Le Mans en 1968 et 1969, avec une édition limitée "hommage Gulf Oil", proposée en Heritage Blue et Heritage Orange.