La nouvelle Opel Corsa électrique en préparation

La nouvelle Corsa sera présentée dès l'année prochaine et partagera ses dessous avec la Peugeot 208. Il va sans dire que chez Opel, on annonce cela avec fierté et grandes ambitions. Des ambitions qui ne s'arrêtent pas là puisque dès 2020 le nouveau SUV compact Mokka X arrivera sur le marché, entre les Crossland X et Grandland X.

Ces SUV contribuent déjà pour beaucoup à la relève de la marque au blitz. Dans la foulée, le nouveau Vivaro, frère technique des Citroën Jumpy et Peugeot Expert renforcera la position d'Opel dans le domaine des vans et, là aussi, il est question d'une version 100% électrique. Bien d'autres projets sont sur la table des décideurs, dont un version hybride du SUV Grandland X.

Malheureusement, la nouvelle stratégie implique l'abandon de certains modèles, moins rentables et/ou issus des anciens partenariats américains d'Opel, dont les petites Karl et Adam, ainsi que le cabriolet Cascada.