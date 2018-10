La Mitsubishi Outlander Phev, l'hybride discret à gros succès

D'allure discrète, l'Outlander PHEV est même l'hybride rechargeable le plus vendu d'Europe ! Il nous revient peaufiné même si, esthétiquement, il n'y a pratiquement pas de changements : l'habitacle reste austère et le système multimédia toujours compliqué à manipuler. On se consolera avec des sièges plus confortables et une habitabilité correcte, même si cette variante hybride n'a pas droit à la configuration sept places, à cause des bat...