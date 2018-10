La Mini, une bombinette mythique (en images)

Voiture mythique dans les années 60 aussi bien auprès des vedettes et que du grand public, la Mini connu aussi son heure de gloire auprès des pilotes et sur différents rallyes, dont le célèbre de Monte-Carlo que la bombinette remporta à trois reprises (1964, 1965 et 1967). Aujourd'hui, même si elle a été fortement modernisée, la Mini Cooper "d'origine" n'en garde pas moins un flot considérable d'admirateurs. Des "aficionados" répartis partout dans le monde, comme en témoigne le 24e "Mini Nationals Show and Shine", qui s'est tenu du 19 au 21 octobre 2018, à Wellington en Nouvelle-Zélande. Plus de 120 Mini Cooper étaient présentes à ce rassemblement.