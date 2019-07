C'était annoncé, c'est maintenant officiel : la Mini se déclinera bientôt en mode électrique. Le constructeur vient de dévoiler le modèle. Nous savons donc à peu près tout sur cette nouvelle voiture, bien que nous n'ayons pas encore pu l'essayer.

Baptisée officiellement Mini Cooper SE, cette version électrique se base sur la variante trois portes de la Mini actuelle. La version de production s'inspire du concept Mini Electric présenté en 2017 et en reprend notamment la grille de calandre fermée et quelques touches colorées sur les jantes et coques de rétroviseurs. Pour animer l'engin, on retrouve le moteur de la petite BMW électrique (Mini appartenant au g...