La Mercedes classe B: un peu moins monospace

La petite familiale à l'étoile se renouvelle. Cette Classe B est bien sûr étroitement dérivée de la dernière Classe A, mais assoit ses passagers environ 10 centimètres plus haut. Extérieurement, la "B" change un peu ses proportions esthétiques (mais sans baisser son toit), pour moins ressembler à un monospace, une architecture qui n'a plus vraiment la cote aujourd'hui. Le modèle veut donc se poser entre break et monovolume.

© PG

De série, la modularité est basique, mais une banquette coulissante est disponible en option. A noter que contrairement à une BMW Série 2, cette Mercedes n'existe pas en version allongée et ne peut donc embarquer que cinq passagers et pas sept. Reste que l'habitacle est vaste et pratique.

