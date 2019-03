La Mercedes AMG A35 se déclinera en berline trois volumes

Si la version hatch de la Classe A vous semble trop peu pratique, Mercedes la décline en version trois volumes à coffre. Et c'est aussi le cas de la sportive AMG A35.

Le cocktail est donc déjà connu. Sous le capot de cette AMG A35, un moteur 2 litres turbocompressé développant 306 ch et 400 Nm associé à une transmission automatique AMG Speedshift à sept rapports. Cette cavalerie passe à la route via les 4 roues, histoire de mieux dompter la bête.

Grâce à ce moteur, la Classe A berline est capable d'accélérer de 0 à 100 km/h en 4,8 secondes (0,1 seconde moins vite que la Classe A hatch) et pointe à 250 km/h, sa vitesse maximale limitée. La consommation moyenne est homologuée à 7,2 l/100 km. L'intérêt de la A 35 Berline réside dans son statut décalé de sportive pratique, voire familiale, tout en restant suffisamment compacte pour circuler aisément en environnement urbain.

L'habitacle affiche un ton clairement sportif, avec un volant sport spécifique et des sièges sport revêtus de cuir et de microfibre. Les ceintures de sécurité rouges tranchent dans cette masse sombre. Une version haut de gamme, certes, mais Mercedes serait en train de préparer encore plus fort: la Classe A45 AMG dont le deux litres sera poussé à environ 400 ch. (Belga)