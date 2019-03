La Lexus UX, le mélange des genres

Chez Lexus, la vieillissante berline compacte CT200 h devrait progressivement s'effacer devant ce nouvel UX, qui prend un peu de hauteur et veut se poser dans le segment des SUV. La position de conduite n'est cependant pas vraiment dominante. Selon nous, l'UX mélange plutôt les genres : à l'image des BMW X2 et Mercedes GLA, il s'assied entre le segment des berlines et celui des SUV.