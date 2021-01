Jeep est le plus ancien constructeur de 4x4 au monde. Son histoire débute en 1941 avec l'introduction de la Willys MB, le premier véhicule tout-terrain produit à grande échelle pour un usage privé. Cette année, la marque emblématique célèbre son 80e anniversaire. La façon dont le constructeur le fêtera dépend pleinement de l'évolution de la pandémie du coronavirus.

" Fidèle comme un chien, forte comme un cheval et agile comme une chèvre". Voilà comment Ernie Pyle, célèbre correspondant de guerre durant la Seconde Guerre mondiale, décrit sa Willys MB qu'il utilise au quotidien. À partir de 1945, la Willys CJ-1A est aussi disponible en version civile, avec essuie-glace automatique. En 1946, ce modèle est rejoint par la Willys Station Wagon, un véhicule à sept places avec une transmission aux roues arrière. Le Wagoneer, précurseur du SUV, débarque en 1962, avec une boîte automatique, un conditionnement d'air et un radiocassette. Il est suivi par des modèles aussi légendaires que le Cherokee et le Wrangler. Le Wrangler est sans aucun doute, aujourd'hui encore, le modèle le plus emblématique de Jeep. Au fil des ans, la marque a changé plusieurs fois de propriétaire. En 1979, Jeep devient la propriété de l'American Motors Corporation. En 1987, la marque est reprise par Chrysler. Et en 2011, elle passe sous le contrôle du groupe italo-américain FCA (Fiat Chrysler Automobiles). FCA a revitalisé Jeep et élargi la gamme avec des modèles qui plaisent surtout en Europe, comme le Renegade et le Compass. Si ceux-ci arborent le sigle Jeep, ils sont en fait dérivés de modèles Fiat existants. Extérieur comme intérieur ont été conçus par des designers italiens. Depuis peu, ces deux modèles sont déclinés aussi en variante hybride rechargeable. Un 1.3 turbo à essence de 130 ou 160 ch est associé à deux petits moteurs électriques qui puisent leur énergie d'une batterie lithium-ion de 11,4 kWh. Ce propulseur assure une autonomie purement électrique de 50 km (WLTP), une consommation moyenne de 2 l/100 km (WLTP) et des émissions de CO2 inférieures à 50 g/km. Leurs qualités tout-terrain s'avèrent exemplaires. Au niveau de l'offre en systèmes d'assistance et d'infodivertissement ou de l'équipement, ces Jeep font tout aussi bien que leurs concurrents directs. À l'occasion de son 80e anniversaire, Jeep lance cette année une série 80th Anniversary qui se distingue par des détails de finition, un équipement et des sigles jubilaires spécifiques. La marque a également prévu de nombreux événements avec ses clients et fans mais, en raison de la crise sanitaire, les dates ne sont pas encore connues. Jeep a aussi fait savoir que le style des modèles 80th Anniversary peut varier selon les pays.