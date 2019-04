Lancée en 2015, la Jaguar XE s'offre un lifting de mi-carrière. Pas de révolution au programme mais une série de petites évolutions, essentiellement cosmétiques, tant dehors (faces avant et arrière redessinées) que dedans.

On remarque la nouvelle console centrale et le volant, piqués à l'i-Pace, le modèle électrique de la marque. On trouve donc désormais trois écrans multifonctions : deux au centre et un situé derrière le volant. Le système multimédia est mis à jour et un chargeur sans fil pour smartphone fait son apparition. Pour mieux voir ce qui se passe derrière, le rétroviseur intérieur à miroir peut aussi se muer en écran sur lequel s'affiche l'image...