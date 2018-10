La Ford GT, une supercar fort demandée (en images)

La demande étant six fois supérieure à l'offre, Ford produira environ 1.350 exemplaires de sa Ford GT au lieu des 1.000 prévues initialement sur 4 ans. Retour en images sur cette supercar propulsée par un moteur biturbo 3.5 litres V6 EcoBoost, et dotée d'une architecture en fibre de carbone, d'une aérodynamique active et d'une vitesse de pointe de 347 km/h.