Les mois de février et mars, à Autoworld, sont traditionnellement dédiés à la Coccinelle Volkswagen, symbole des amoureux avec la Love Bugs Parade qui se déroule le dimanche de la Saint-Valentin.

Dans la foulée, la Coccinelle sous toutes ses formes fait également l'objet d'une exposition temporaire au musée, du 5 février au 27 mars. Cette petite voiture éminemment sympathique est presque toujours synonyme, pour ses propriétaires, de nombreuses anecdotes. La Cox fait partie de la famille; elle se transmet parfois même de génération en génération. Le film "Un Amour de Coccinelle" n'y est certainement pas étranger. Combien d'enfants ont connu leurs premiers "émois automobiles" en découvrant sur le grand écran les exploits de "Choupette" la légendaire Cox arborant le n°53? Cette année, pour évoquer les liens qui unissent les propriétaires à leurs voitures, Autoworld a proposé à quelques-uns d'entre eux de prêter leur Coccinelle et de raconter leurs histoires. Installées dans un décor sympa, les voitures sont accompagnées de capsules vidéos reprenant les interviews de leurs propriétaires. Cette petite mise en scène donne à coup sûr un éclairage particulier sur la passion que suscite la toute première des Volkswagen depuis tant d'années.

Point culminant de ce mois de février, la très attendue Love Bugs Parade, aura lieu le 13 février. Cette 13ème édition rassemblera près de 200 Coccinelle, Beetle et Combi à partir de 10h sur l'Esplanade du Cinquantenaire devant Autoworld. Les voitures sont de tous les âges, de toutes les époques et... de toutes les couleurs. A 14h00, le signal du départ sera donné! Après une balade de près d'une heure, les voitures reviendront à Autoworld où elles pourront à nouveau être admirées. Avant cela, le public est invité à venir se plonger dans l'ambiance exceptionnelle qui règne devant le musée entre 11h et 14h et à circuler entre les voitures. Plus d'infos sur www.autoworld.be

Dans la foulée, la Coccinelle sous toutes ses formes fait également l'objet d'une exposition temporaire au musée, du 5 février au 27 mars. Cette petite voiture éminemment sympathique est presque toujours synonyme, pour ses propriétaires, de nombreuses anecdotes. La Cox fait partie de la famille; elle se transmet parfois même de génération en génération. Le film "Un Amour de Coccinelle" n'y est certainement pas étranger. Combien d'enfants ont connu leurs premiers "émois automobiles" en découvrant sur le grand écran les exploits de "Choupette" la légendaire Cox arborant le n°53? Cette année, pour évoquer les liens qui unissent les propriétaires à leurs voitures, Autoworld a proposé à quelques-uns d'entre eux de prêter leur Coccinelle et de raconter leurs histoires. Installées dans un décor sympa, les voitures sont accompagnées de capsules vidéos reprenant les interviews de leurs propriétaires. Cette petite mise en scène donne à coup sûr un éclairage particulier sur la passion que suscite la toute première des Volkswagen depuis tant d'années.Point culminant de ce mois de février, la très attendue Love Bugs Parade, aura lieu le 13 février. Cette 13ème édition rassemblera près de 200 Coccinelle, Beetle et Combi à partir de 10h sur l'Esplanade du Cinquantenaire devant Autoworld. Les voitures sont de tous les âges, de toutes les époques et... de toutes les couleurs. A 14h00, le signal du départ sera donné! Après une balade de près d'une heure, les voitures reviendront à Autoworld où elles pourront à nouveau être admirées. Avant cela, le public est invité à venir se plonger dans l'ambiance exceptionnelle qui règne devant le musée entre 11h et 14h et à circuler entre les voitures. Plus d'infos sur www.autoworld.be