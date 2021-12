La batterie d'une voiture électrique n'est pas destinée à durer éternellement. Même si vous chargez la batterie de manière optimale, elle finira par perdre une partie de sa capacité. C'est inévitable.

Selon Geotab, leader mondial du marché des services télématiques, la batterie d'une voiture électrique s'use d'environ 2,3 % par an. Des mesures indépendantes montrent que la capacité de la batterie de la plupart des voitures électriques s'élève encore à 90 % après 5 ans.

Dans des circonstances normales, une batterie peut couvrir au moins 250 000 kilomètres, soit bien plus que les 150 000 kilomètres initialement prévus.

Certaines marques, dont Polestar, offrent une garantie de huit ans (ou 160 000 km) sur les batteries lithium-ion de ses véhicules.

Autre règle logique : plus la batterie d'une voiture électrique est grande, plus sa capacité est importante.

C'est pourquoi une grande voiture électrique possède généralement une plus longue autonomie qu'un petit modèle.

