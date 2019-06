Pour cette nouvelle génération, la Z4 se drape de toile et non plus de tôle.

Un retour aux fondamentaux du roadster, qui la rend plus authentique. Trois variantes sont proposées : deux dotées de quatre cylindres (20i de 163 ou 197 ch et 30i de 258 ch) et une à six cylindres (M40i de 340 ch). Pour la transmission, le client n'a plus le choix : la Z4 n'est plus disponible avec une boîte manuelle... Pas même la 20i d'entrée de gamme testée ici, qui reçoit d'office une excellente boîte automatique à huit vitesses. Le moteur est souple et " coupleux ", m...