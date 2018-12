La BMW I8 Roadster, un jouet pour grands enfants...

C'est un beau jouet qui nous tombe dans les mains le jour de la Saint-Nicolas ! Cette BMW i8 Roadster reprend la structure en carbone du coupé homonyme et ses portes à ouverture en élytre. L'accès à bord est toujours aussi compliqué, sauf si on replie la toile, une opération qui prend 15 secondes et peut s'effectuer en roulant (jusqu'à 50 km/h) ou à distance via la télécommande.