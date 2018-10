L'usine Morgan ouvre ses portes le week-end

Visiter l'usine Morgan de Pickersleigh Road, à Malvern Link, au coeur de la vieille Angleterre, c'est s'immerger dans un univers d'artisans au sens le plus noble du terme. C'est en effet ici que sont construites depuis 1919 les automobiles de la marque, dont les incarnations actuelles sont les Plus 8, Plus 4, 4/4 et autres Aero sans oublier l'extraordinaire 3Wheeler, qui renoue avec l'esprit des premières créations d'H.F.S. Morgan, le fondateur.

Aujourd'hui, la marque préserve jalousement son caractère familial et ses fabrications traditionnelles, avec notamment les fameuses carrosseries à ossature bois, une solution technique couramment utilisée avant la deuxième guerre mondiale, mais que Morgan est sans doute le seul à perpétuer aujourd'hui.

Tout cela, on peut le découvrir aussi le week-end, puisque l'usine ouvre désormais ses portes aux visiteurs certains samedis, dans le cadre de visites guidées. Les premières dates annoncées sont le 27 octobre et le 24 novembre 2018, ainsi que le 26 janvier 2019. D'autres possibilités seront communiquées plus tard sur www.morgan-motor.co.uk/factorytours, où les réservations doivent obligatoirement être effectuées au préalable. Le prix demandé s'élève à 23 livres sterling pour les adultes et à 11,75 livres pour les enfants de moins de 11 ans, les enfants de moins de 5 ans n'étant pas admis.